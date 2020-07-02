В Ростове самые высокие в области цены на курицу, сметану и хлеб

Ростов стал лидером по стоимости ряда продуктов. Данные опубликовал Ростовстат 2 июля.Так, в донской столице самая высокая цена на курицу. Килограмм продукта стоит 133 руб. 89 коп. при средней цене по области 128 руб. 72 коп. Самая низкая стоимость куриного мяса - 119 руб. 55 коп. - зафиксирована в Сальске.Дороже, чем в других городах области, в Ростове сметана. Её цена установилась на уровне 230 руб. 5 коп. при средней по региону 228 руб. 11 коп. Самая низкая стоимость этого молочного продукта в Таганроге – 225 руб. 47 коп.Творог в ростовских магазинах можно найти по цене 330 руб. 81 коп. Эта самая высокая стоимость в области. Средняя цена продукта по региону – 311 руб. 60 коп.В Ростове также самая высокая цена в области на сыр – 528 руб. 38 коп., средняя по области – 520 руб. 61 коп.Кроме того, в Ростове самый дорогой хлеб и хлебобулочные изделия. Средняя цена буханки составляет 42 руб. 64 коп., в то время как средняя стоимость по области – 41 руб. 24 коп. Самый дешёвый хлеб в Волгодонске. Там можно купить буханку за 37 руб. 94 коп.