В Ростове самые высокие цены на курицу и молочные продукты

В донской столице зафиксированы самые высокие цены на курицу, колбасу и молочные продукты среди городов Ростовской области. Такие данные опубликовал Ростовстат.Цена на курицу установилась в региональной столице на уровне 137 руб. 73 коп. При этом средняя цена по области – 134 руб. 14 коп. Самая дешёвая курятина – в Миллерово. Там килограмм продукта стоит 124 руб.Средняя цена за килограмм варёной колбасы в Ростове составляет 357 руб. 3 коп., в области – 354 руб. 43 коп. Самая низкая цена на этот товар в Шахтах – 350 руб. 42 коп.Кроме того, в донской столице самая высокая стоимость на молочные продукты. Так, килограмм маргарина стоит 122 руб. 54 коп. Средняя цена в области – 118 руб. 99 коп. Дешевле всего маргарин стоит в Волгодонске – 113 руб. 84 коп.Дороже, чем в других городах области, в Ростове творог. Цена килограмма продукта зафиксирована на уровне 334 руб.18 коп., при том что по области средняя цена творога – 314 руб. 57 коп.Стоимость литра молока в Ростове – 82 руб. 64 коп. По Ростовской области средняя цена – 79 руб. 88 коп. Самое дешёвое молоко – в Сальске. Там его продают за 74 руб. 70 коп. литр.