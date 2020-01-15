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В Ростове мясо и колбаса оказались самыми дорогими в области

В Ростове мясо и колбаса оказались самыми дорогими в области
В донской столице установились самые высокие цены на вареную колбасу, курицу и баранину. Такие данные приводит Ростовстат 16 января.

По информации органа статистики, килограмм курицы в донской столице стоит 132 рубля. В среднем по области её цена зафиксировалась на уровне 128 рублей.

Баранина в Ростове продаётся по цене 394 рубля за килограмм, в то время как средняя цена по области – 378 рублей. При этом самая низкая стоимость бараньего мяса в Миллерово – 344 рубля.

В Ростове также оказалась самая дорогая колбаса. Килограмм стоит 361 рубль. Самая низкая цена в области – в Миллерово – 439 рублей. Средняя цена по области – 444 рубля.

Кроме того, в донской столице самая дорогая поваренная соль (13 рублей) и хлеб (42 рубля).

Молочные продукты также оказались дороже в региональной столице, чем в других городах области. Килограмм маргарина на полках ростовских магазинов стоит 119 рублей, сметаны – 218 рублей, творога – 323 рубля, молоко – 81 рубль за литр.

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