В Ростове мясо и колбаса оказались самыми дорогими в области



В донской столице установились самые высокие цены на вареную колбасу, курицу и баранину. Такие данные приводит Ростовстат 16 января.



По информации органа статистики, килограмм курицы в донской столице стоит 132 рубля. В среднем по области её цена зафиксировалась на уровне 128 рублей.



Баранина в Ростове продаётся по цене 394 рубля за килограмм, в то время как средняя цена по области – 378 рублей. При этом самая низкая стоимость бараньего мяса в Миллерово – 344 рубля.



В Ростове также оказалась самая дорогая колбаса. Килограмм стоит 361 рубль. Самая низкая цена в области – в Миллерово – 439 рублей. Средняя цена по области – 444 рубля.



Кроме того, в донской столице самая дорогая поваренная соль (13 рублей) и хлеб (42 рубля).



Молочные продукты также оказались дороже в региональной столице, чем в других городах области. Килограмм маргарина на полках ростовских магазинов стоит 119 рублей, сметаны – 218 рублей, творога – 323 рубля, молоко – 81 рубль за литр.