В Ростове зафиксированы самые высокие в области цены на подсолнечное масло, хлеб и курицу

Цены на ряд продуктов в Ростове значительно выше, чем в других городах области. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата о средней розничной стоимости продуктов.Так, в донской столице зафиксированы самые высокие цены на подсолнечное масло, хлеб и курицу. Стоимость охлаждённой курицы составляет 126 рублей за килограмм. Это на три рубля дороже средней цены по области.Ростовчане дороже остальных жителей области покупают подсолнечное масло. Литр продукта стоит 101 рубль. В это же время в Миллерово его стоимость зафиксирована на уровне 94 рублей.Килограмм жирного творога в магазинах Ростова стоит 331 рубль. В Таганроге этот же молочный продукт почти на 50 рублей дешевле.Кроме того, в донской столице по сравнению с другими городами области дороже молоко - 82 рубля, мягкие и твёрдые сыры - 528 рублей за килограмм. Средняя цена хлеба в Ростове - 50 рублей, яблок - 110 рублей.В Ростове также выше по цене ряд непродовольственных товаров. Килограмм стирального порошка стоит 156 рублей, в Таганроге - 27 рублей.Ростов также лидер по стоимости проезда в городском транспорте. За одну поездку ростовчане отдают 26 рублей. Жители Сальска тратят на проезд гораздо меньше - 16 рублей за поездку.