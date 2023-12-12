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В Ростове с 12 декабря объявили штормовое предупреждение из-за гололеда

В Ростове с 12 декабря объявили штормовое предупреждение из-за гололеда
В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за гололеда. Об этом сообщили в ГУ МЧС донского региона.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 12 декабря, ночью и в первой половине дня ожидается гололед. Порывы воздушных масс достигнут 15-18 метров в секунду.

Пешеходам следует быть аккуратнее в этот период. Необходимо смотреть под ноги и внимательно переходить проезжую часть. Водителям не стоит лихачить. Важно держать дистанцию на дороге и не превышать скоростной режим.
Фото: Rostov.ru
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