В Ростове родные разыскивают 71-летнего мужчину

Фото: соцсцети

В Ростове-на-Дону разыскивают 71-летнего Николая Иванченко. Мужчина пропал 17 мая.В этот день он покинул свой дом, не предупредив близких. С тех пор его местонахождение неизвестно. Семья пыталась связаться с ним по телефону, но безуспешно. В связи с этим они обратились в полицию и к волонтерам.Приметы пропавшего: мужчина среднего телосложения, рост – около 170 см, седые волосы и серо-зеленые глаза. Он был одет в серый брючный костюм, рубашку и темную кепку. Также у него есть трость.Если у вас есть информация о местонахождении Николая Иванченко, пожалуйста, свяжитесь с полицией по телефону: 112.