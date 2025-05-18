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В Ростове родные разыскивают 71-летнего мужчину

В Ростове родные разыскивают 71-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону разыскивают 71-летнего Николая Иванченко. Мужчина пропал 17 мая.

В этот день он покинул свой дом, не предупредив близких. С тех пор его местонахождение неизвестно. Семья пыталась связаться с ним по телефону, но безуспешно. В связи с этим они обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы пропавшего: мужчина среднего телосложения, рост – около 170 см, седые волосы и серо-зеленые глаза. Он был одет в серый брючный костюм, рубашку и темную кепку. Также у него есть трость.

Если у вас есть информация о местонахождении Николая Иванченко, пожалуйста, свяжитесь с полицией по телефону: 112.
Фото: соцсцети
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