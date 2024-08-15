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В Таганроге разыскивают пропавшего 60-летнего мужчину

В Таганроге разыскивают пропавшего 60-летнего мужчину
В Таганроге Ростовской области ищут 60-летнего мужчину. Информации о местонахождении Александра Пузикова нет с 29 июля.

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Он перестал выходить на связь с близкими, и те забили тревогу. Они обратились с заявлением о пропаже в полицию, а затем и к волонтерам.

Александр среднего роста (175 сантиметров) и плотного телосложения. У него седые волосы, есть залысина. В день исчезновения он был одет в серую рубашку, темно-синие спортивные штаны и коричневые шлепанцы.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите по номеру: 112.
Фото: Лиза Алерт
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