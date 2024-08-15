В Таганроге разыскивают пропавшего 60-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Таганроге Ростовской области ищут 60-летнего мужчину. Информации о местонахождении Александра Пузикова нет с 29 июля.Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Он перестал выходить на связь с близкими, и те забили тревогу. Они обратились с заявлением о пропаже в полицию, а затем и к волонтерам.Александр среднего роста (175 сантиметров) и плотного телосложения. У него седые волосы, есть залысина. В день исчезновения он был одет в серую рубашку, темно-синие спортивные штаны и коричневые шлепанцы.Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите по номеру: 112.