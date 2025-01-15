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Без вести пропавшего 65-летнего мужчину ищут в Ростове

Без вести пропавшего 65-летнего мужчину ищут в Ростове
В Ростове-на-Дону без вести пропал 65-летний мужчина. О том, где находится Николай Печерин, ничего не известно с 2 января.

В тот день мужчина ушел из дома и не вернулся. Николай перестал отвечать на звонки своих близких. Его родные обратились в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего составляет 178 сантиметров, мужчина плотного телосложения. У него седые волосы и голубые глаза.

В последний раз, когда Николая видели, он был одет в синюю куртку, светло-серый свитер и зеленые спортивные штаны, а обут в черные ботинки.

Если вы знаете, где может находиться Николай Печерин, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт.
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