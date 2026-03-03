Жители Железнодорожного района останутся без света 5 марта
Жители Железнодорожного района останутся без света 5 марта. График отключений опубликовал АО «Донэнерго».
С 9:00 до 17:00 не будет света в домах, расположенных по следующим адресам: улица 2-я Краснодарская, дома 1–21; Кулагина, дома 2–26, 7–11; Международная, дома 7–23, 12–24; Плеханова, дома 1–19, 24–66; Ревкомовская, дома 1–33, 2–30; Свердловская, дома 2–24, 13–47; проспект Стачки, дома 51–79, 32А.
Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования на ТП-329 Л-801.