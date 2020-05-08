В Ростове резко упал уровень самоизоляции
После объявления президентом окончания нерабочих дней в Ростове резко снизился уровень самоизоляции.
По данным сервиса Яндекс, днём 12 мая индекс самоизоляции в донской столице упал до 1,7 балла из пяти возможных. Ростов оказался в ярко-оранжевой зоне, которая обозначает, что на улице очень много людей.
Резкий скачок может быть связан с тем, что большинство ростовчан восприняли новость как снятие запретов. Однако это не так. В Ростовской области по-прежнему действуют все введённые ранее ограничения. Об этом 11 мая сообщили в правительстве региона.
Владимир Путин во время своего обращения к гражданам отметил, что решение о снятии тех или иных ограничений принимается главами регионов. Оно должно зависеть от эпидемиологической ситуации в области. До сих пор губернатор Ростовской области не объявлял о снятии каких-либо запретов. Ранее глава региона заявлял о том, что в ближайшие дни может быть возобновлена работа части предприятий сферы услуг.