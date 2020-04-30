На праздники Ростов оказался на третьем месте среди городов с самым высоким уровнем самоизоляции

Во время майских праздников донская столица оказалась в числе городов-лидеров с самым высоким уровнем самоизоляции.Так, по данным сервиса Яндекса, к полудню 4 мая уровень самоизоляции в Ростове достиг 3,1 балла из пяти возможных. Выше в рейтинге находятся только Новосибирск с таким же количеством баллов и Москва с уровнем 3,5 балла.Днём ранее, 3 мая, самоизоляция в Ростове составляла 3,6 балла. С таким результатом донская столица находилась на первом месте по уровню самоизоляции в стране.Возможно, это связано с ливнем, который шёл весь день. В итоге большинство горожан были вынуждены оставаться дома.В то же время Ростов остаётся в «оранжевой» зоне. По определению авторов аналитики, количество баллов от 3 до 3,9 говорит о том, что на улице много людей.