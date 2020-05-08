На Дону продолжат действовать введённые ранее ограничения из-за коронавируса
В Ростовской области продолжают действовать введённые ранее из-за коронавируса ограничения. Об этом 11 мая сообщили в правительстве региона.
Несмотря на объявленное президентом окончание нерабочих дней, на Дону запреты на деятельность ряда предприятий не сняты.
- В Ростовской области на данный момент продолжают действовать ограничительные меры, установленные постановлением № 272, - пояснили в правительстве. - Все ограничения действуют до особого распоряжения.
Добавим, что сегодня Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19. Данный документ предписывает главам регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, самостоятельно принимать решения о снятии или продлении ограничительных мер.
Ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что в ближайшие дни возобновят работу часть предприятий сферы услуг. Вероятнее всего, подразумевается открытие салонов красоты и фитнес-центров. Именно об этом сегменте бизнеса глава региона говорил на встрече с предпринимателями.
Стоит отметить, что с 9 мая на Дону является обязательным ношение масок не только в общественных местах, но и на улице. За отсутствие индивидуальных средств защиты предусмотрен штраф.
Напомним, что, по данным на 11 мая, в Ростовской области зарегистрирован 1 851 случай заболевания коронавирусом. Скончались 22 человека. При этом чёткого прогноза по выходу региона на пик заболеваемости пока нет.