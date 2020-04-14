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В Ростове индекс самоизоляции упал до 2,7 баллов

В Ростове индекс самоизоляции упал до 2,7 баллов
В Ростове-на-Дону индекс самоизоляции упал до 2,7. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Карты».

Еще на прошлой неделе этот показатель составлял 3-4 балла, то по данным на 15 апреля индекс просел до 2,7 баллов. Это значит, что людей на улицах города стало намного меньше.

С каждым днем отмечается динамика спада индекса самоизоляции. Люди пренебрегают постановлением губернатора, и выходят на улицу без случаев крайней необходимости. В парках можно встретить прогуливающихся молодых людей, на рынках много покупателей, в том числе пенсионеров, а в общественном транспорте не протолкнуться.

Меньше чем за две недели донская столица поднялась в общем рейтинге городов России пр уровню самоизоляции на две позиции. Сейчас Ростов занимает четвертое ме после Москвы, Нижнего Новгорода и Перми.

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