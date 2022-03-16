В Ростове резко подорожала бытовая техника

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В Ростове-на-Дону магазины электроники в спешке меняют ценники на технику. Некоторые товары подорожали на 30%, а то и 40%. Бытовая техника стала менее доступной.К примеру, вертикальный беспроводной пылесос марки Xiaomi Mi сейчас в ДНС продается за 20 тысяч рублей, хотя неделю назад он стоил 18 тысяч. То есть произошло подорожание на 11%. В «Ситилинк» этот же пылесос стоит 17,5 тысячи рублей, немногим ранее за него нужно было заплатить 15 тысяч. Здесь наблюдается 15%-й рост цен.На сайте «Ситилинка» ценник на двухкамерный холодильник Beko - 40 тысяч рублей, хотя еще неделю назад он стоил 37 тысяч. Разница составляет 9%. В «М.Видео» такой холодильник стоит 36 тысяч рублей, однако несколькими днями ранее его цена была дешевле на пару тысяч - 34 тысячи (подорожание примерно на 4,5%).Ценники обновили и на телевизоры. По данным на 16 марта, HUAWEI Vision S в магазинах ДНС можно купить за 56 тысяч рублей. Около полутора недель назад эта же модель обходилась ростовчанам в 52 тысячи. Техника подорожала лишь на 6%, что на общем фоне не так уж много. В «Ситилинк» такой обойдется в 60 тысяч рублей, против 52 тысяч несколькими днями ранее. В процентах рост цен составил 13%. В «Эльдорадо» эту технику продают за 57 тысяч рублей.Стоимость мелких электроприборов также изменилась. Например, фен Beurer еще недавно оценивался «Ситилинком» в четыре с половиной тысячи рублей, а сегодня - уже в пять тысяч. Это +15% в цене. Старая цена на погружной блендер Tefal в «М.Видео» составляла около трех тысяч рублей, теперь его можно купить за четыре тысячи. Это на 42% больше, чем ранее.Кроме техники, рост цен наблюдается на товары первой необходимости. Недавно ростовчане скупили весь сахар, в супермаркетах и на рынке - пустые полки. Дело доходит до абсурда - люди скупают по 30-40 килограммов сахара, несмотря на то, что его производят в России. Дефицита этого товара априори быть не может. Помимо того, люди в панике скупают растительное масло, стиральные порошки, туалетную бумагу и еще много чего. На фоне повышения цен ростовчане стараются урвать то, что им нужно, еще по старым ценам.