В Ростове-на-Дону резко подскочили цены на бытовую химию
Вслед за продуктами питания, товарами для животных подорожала и бытовая химия. С 15 марта ценники в магазинах Ростова-на-Дону превышают прошлые на 35-40%. Стоимость отдельных товаров вовсе увеличилась в два раза.
К примеру, стоимость стирального порошка в среднем подскочила со 150 до 200 рублей за последнюю неделю. Цены взвинтили на 29%. Теперь за два с половиной килограмма стирального порошка «Ariel» вместо 250 рублей придется отдать 400 (на 19% больше). Тот же объем порошка «Tide» еще неделю назад можно было купить за 300 рублей. Его новая цена - 600 рублей. Стоимость выросла на 100% или в два раза.
Со средствами для мытья посуды происходит тоже самое. Литр средства «Fairy» обойдется в 149 рублей, хотя всего неделю назад оно стоило 130. Здесь подорожание составило примерно 6%. К середине марта за тот же объем обезжиривающего средства марки «AOS» запросили 140 рублей. Немногим больше недели оно стоило 110 рублей. (на 14% дороже).
Подскочили цены и на кондиционеры для белья «Lenor». В конце февраля его покупали по 120 рублей за литр. Теперь он стоит 160 рублей. Литр кондиционера марки «Vernel» неделю назад покупали за 90 рублей, а сейчас его стоимость - 110 рублей.
Отметим, на некоторые товары цена уже указана со скидкой. Если 400 рублей за тот же стиральный порошок «Ariel» это акция, сложно представить, каким окажется ценник в обычные дни.