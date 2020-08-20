В Ростове разыскивают пропавшего 17-летнего парня

В донской столице пропал несовершеннолетний парень. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Дон».Кирилла Шокарева разыскивают с 12 августа. В тот день он ушел из дома. О местонахождении парня ничего не известно уже 10 дней. Родственники забили тревогу и обратились к добровольцам за помощью в его поисках.Разыскиваемому на вид - 15-16 лет, рост - 165-170 сантиметров. У него короткие русые волосы.В день исчезновения на Кирилле были надеты зеленая футболка цвета хаки и спортивные темно-синие шорты «Адидас» с полосками по бокам. Обулся он в черные тапки с красными вставками на подошве.Если вам что-либо известно о местонахождении Кирилла Шокарева, просьба сообщить по телефонам: 249-43-20, 112 или 8-951-500-95-13.