В Ростове разыскивают без вести пропавшего 38-летнего мужчину. Евгений Сагайдаков ушел из дома 5 февраля и до сих пор не вернулся обратно.Почти три недели родственники тщетно пытаются найти его. Они обратились с заявлением в полицию и за помощью в поисковые отряды.У пропавшего худощавое телосложение, рост – 185-190 сантиметров, волосы русые короткие, глаза серого цвета. Был одет в синий спортивный костюм, темную безрукавку с мехом и вязаную шапку, обут в кроссовки синего цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Сагайдакова, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.