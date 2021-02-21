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В Ростове разыскивают без вести пропавшего 38-летнего мужчину

В Ростове разыскивают без вести пропавшего 38-летнего мужчину
В Ростове разыскивают без вести пропавшего 38-летнего мужчину. Евгений Сагайдаков ушел из дома 5 февраля и до сих пор не вернулся обратно.

Почти три недели родственники тщетно пытаются найти его. Они обратились с заявлением в полицию и за помощью в поисковые отряды.

У пропавшего худощавое телосложение, рост – 185-190 сантиметров, волосы русые короткие, глаза серого цвета. Был одет в синий спортивный костюм, темную безрукавку с мехом и вязаную шапку, обут в кроссовки синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Сагайдакова, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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