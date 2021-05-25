В Красносулинском районе разыскивают 15-летнего подростка

В Красносулинском районе Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 15-летнего парня. Михаил.О не выходит на связь с родственниками несколько суток.Парень проживал в Зверево. Он ушел из собственного дома и не вернулся. Родные не знают куда он мог направиться. Они сразу же обратились за помощью в полицию.У разыскиваемого, рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение , карие глаза и светло-русые волосы. В день пропажи был одет в темно-синюю футболку с надписью "Шахты", светлые шорты или темные брюки.Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении Михаила.О просим вас сообщить по номерам телефонов: 8-863-554-20-02 или 8-999-471-01-98.