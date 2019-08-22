В Ростове разыскивают 42-летнюю женщину



В Ростове-на-Дону разыскивают 42-летнюю женщину. Оксана Ушакова пропала 18 августа в Первомайском районе города.



В последний раз женщину видели на улице Камской. Ростовчанка находилась возле супермаркета «Пятерочка». После этого она бесследно пропала. Вот уже шесть дней родные не могут с ней связаться. Обеспокоенные близкие обратились в полицию.



У Оксаны Ушаковой светлые волосы, карие глаза. У пропавшей есть особая примета – большая родинка на носу. В день, когда женщина исчезла, на ней были черные леггинсы и белая туника.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении Оксаны Ушаковой, просьба сообщить об этом по номерам: +7-951-537 35-63 или +7-900-131-59-64.