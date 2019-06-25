На Дону разыскивают 34-летнюю женщину



На Дону разыскивают 34-летнюю женщину. Родственники не могут связаться с Еленой Ионовой из села Чалтырь с сегодняшнего утра.



Известно, что Елена покинула дом около 7 часов. Когда женщина не вернулась к вечеру, ее близкие забили тревогу. Они обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». В настоящее время волонтеры распространяют ориентировки.



Рост пропавшей составляет около 174 сантиметров. Телосложение женщины худощавое, волосы рыжие, глаза голубые. На ней было сиреневое платье с карманами, светлые босоножки с закрытым носком.



Если вам что-либо известно о местонахождении Елены Ионовой, просьба обращаться по номеру: 8-800-700-54-52.