В Ростове разыскивают 29-летнего парня

В Ростове-на-Дону разыскивают 29-летнего Романа Стальмакова. Молодой человек пропал 26 апреля.По данным поискового отряда «Лиза Алерт», Роман вышел из дома около 17 часов. Когда парень не вернулся, близкие забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам и полицейским. Однако пока о местоположении ростовчанина ничего неизвестно.Рост пропавшего – 182 сантиметра. Телосложение Романа среднее, глаза зеленые, волосы светло-русые. 26 апреля он был одет в черную куртку, темно-синее трико. На ногах – черные кроссовки, на голове – шапка такого же цвета.Если вы обладаете какой-либо информацией о местоположении Романа Стальмакова, просьба обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.