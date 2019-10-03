Дезориентированного пенсионера разыскивают в Таганроге



В Таганроге без вести пропал 69-летний мужчина. Николай Марченко вышел из дома 5 октября, и больше о нем не было известий.



Обеспокоенные родственники, когда пенсионер не вернулся домой, бросили клич в социальных сетях и обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг».



На вид пропавшему пенсионеру - около 70 лет, рост – 186 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы седые, глаза серые. В день исчезновения Николай Марченко был одет в куртку темно-зеленого цвета, синее трико, на ногах были черные туфли.



Близкие пропавшего отметили, что он может не ориентироваться в пространстве и нуждаться в помощи врачей.



Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении Николая Марченко, просьба позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.