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В Ростове разыскали пропавшего подростка

В Ростове разыскали пропавшего подростка
В Ростове-на-Дону пропавшего без вести 14-летнего мальчика нашли живым. Сейчас Дмитрий М. находится вместе с родными.

Он пропал 2 июля. Подросток вышел гулять в районе улицы Мечникова и не вернулся обратно. Члены семьи сначала попытались самостоятельно его разыскать, но когда поиски не дали результатов, написали заявление в полицию. Также они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Ориентировку разослали по социальным сетям.

Сообщалось, что Дима нуждается в медицинской помощи. Его нашли на следующий день правоохранители. Мальчика вернули семье. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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