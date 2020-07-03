В Ростове разыскали пропавшего подростка

В Ростове-на-Дону пропавшего без вести 14-летнего мальчика нашли живым. Сейчас Дмитрий М. находится вместе с родными.Он пропал 2 июля. Подросток вышел гулять в районе улицы Мечникова и не вернулся обратно. Члены семьи сначала попытались самостоятельно его разыскать, но когда поиски не дали результатов, написали заявление в полицию. Также они обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Ориентировку разослали по социальным сетям.Сообщалось, что Дима нуждается в медицинской помощи. Его нашли на следующий день правоохранители. Мальчика вернули семье. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.