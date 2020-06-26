Пропавшего в Волгодонске пенсионера нашли живым

Живым нашли пропавшего в Волгодонске пенсионера. Василия Конева удалось разыскать в течение суток. О том, что 81-летний мужчина вернулся к семье, стало известно 29 июня.Он пропал накануне, когда вышел из своего дома на улице 30 лет Победы.Дончанин не ориентируется в пространстве, так что родственники сразу поняли, что он заблудился. Мужчине была необходима медицинская помощь, так что члены семьи сразу забили тревогу. Они написали заявление в полицию, а также обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».К счастью, Василия Конева удалось разыскать живым и невредимым. Его вернули домой.