Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего в Волгодонске пенсионера нашли живым

Пропавшего в Волгодонске пенсионера нашли живым
Живым нашли пропавшего в Волгодонске пенсионера. Василия Конева удалось разыскать в течение суток. О том, что 81-летний мужчина вернулся к семье, стало известно 29 июня.

Он пропал накануне, когда вышел из своего дома на улице 30 лет Победы.

Дончанин не ориентируется в пространстве, так что родственники сразу поняли, что он заблудился. Мужчине была необходима медицинская помощь, так что члены семьи сразу забили тревогу. Они написали заявление в полицию, а также обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

К счастью, Василия Конева удалось разыскать живым и невредимым. Его вернули домой.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.