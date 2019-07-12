Пропавшего в Ростове подростка нашли живым



В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего десятилетнего мальчика. На поиски Ромы Е. ушло менее суток.



Ребёнок утром 16 июля вышел из дома и не вернулся обратно. Его мама пыталась самостоятельно найти сына, но безуспешно. Тогда она обратилась за помощью в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».



В течение нескольких часов мальчика нашли. На одной из улиц города его заметил прохожий, который сразу позвонил добровольцам. Сейчас Рома вернулся к родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.