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Пропавшего в Ростове подростка нашли живым

Пропавшего в Ростове подростка нашли живым
В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего десятилетнего мальчика. На поиски Ромы Е. ушло менее суток.

Ребёнок утром 16 июля вышел из дома и не вернулся обратно. Его мама пыталась самостоятельно найти сына, но безуспешно. Тогда она обратилась за помощью в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

В течение нескольких часов мальчика нашли. На одной из улиц города его заметил прохожий, который сразу позвонил добровольцам. Сейчас Рома вернулся к родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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