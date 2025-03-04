В подземном переходе в центре Ростова разрушаются ступеньки

Фото: соцсети

В подземном переходе на Буденновском проспекте в Ростове местные жители наблюдают за аварийным состояние лестницы. Ростовчане пожаловались на разрушенные ступеньки в соцсетях и. о. Александра Скрябина.Ежедневно сотни горожан, в том числе дети и пожилые люди, вынуждены подниматься и спускаться в подземный переход по разрушенным ступенями. Подземный переход в центре города давно нуждается в капитальном ремонте. Старинная каменная лестница практически разрушена. Горожане опасаются неудачно оступиться и получить травму.В 2016 году переход на Буденновском был признан объектом культурного наследия, что требует разработки специального проекта для реставрации. Администрация города заявила о готовности проекта, однако вопрос финансирования остается открытым.Горожане публикуют фотографии плачевного состояния перехода. Ежедневно сотни ростовчан сталкиваются с трудностями, чтобы спуститься или подняться по развалинам, особенно это касается пожилых людей и детей.