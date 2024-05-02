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В Ростове прозвучал звук сирены в ночь на 2 мая

В Ростове прозвучал звук сирены в ночь на 2 мая
В Ростове прозвучал звук сирены в ночь на 2 мая. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, громкий сигнал сработал около 1:30 в Военведе. Звук сирены звучал около 10 минут. Кроме того, сирену было слышно в Таганроге, в районе Русского поля и Военном городке.

Причина громкого звука пока не известна. Официальных комментариев по этому поводу нет.

Добавим, что в эту же ночь было уничтожено средствами ПВО два БПЛА. Беспилотные летательные аппараты зафиксировали в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского.
Фото: соцсети
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