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В Ростове прозвучал звук сирены в ночь на 2 мая. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.По словам очевидцев, громкий сигнал сработал около 1:30 в Военведе. Звук сирены звучал около 10 минут. Кроме того, сирену было слышно в Таганроге, в районе Русского поля и Военном городке.Причина громкого звука пока не известна. Официальных комментариев по этому поводу нет.Добавим, что в эту же ночь было уничтожено средствами ПВО два БПЛА. Беспилотные летательные аппараты зафиксировали в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского.