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Звук взрыва напугал ростовчан в ночь на 5 ноября

Звук взрыва напугал ростовчан в ночь на 5 ноября
Ростовчане в социальных сетях сообщают о звуках взрыва. Они раздались в ночь на 5 ноября.

По словам горожан, грохот было слышно на Северном, Западном, в Военведе и других районах донской столицы. Шум был настолько сильным, что во дворах у автомобилей сработала сигнализация.

Люди в комментариях стали обсуждать произошедшее. Кто-то посчитал, что над Ростовом снова сбили воздушную цель. Другие предположили, что источником грохота стал пролетавший самолет.

- После этого звука у меня вся семья проснулась. Очень испугались, - написала ростовчанка.

Официальной информации о произошедшем нет. В специализированных ведомствах не сообщали ни о каких чрезвычайных ситуациях.
Фото: Ростов.ру
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