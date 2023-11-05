Звук взрыва напугал ростовчан в ночь на 5 ноября

Фото: Ростов.ру

Ростовчане в социальных сетях сообщают о звуках взрыва. Они раздались в ночь на 5 ноября.По словам горожан, грохот было слышно на Северном, Западном, в Военведе и других районах донской столицы. Шум был настолько сильным, что во дворах у автомобилей сработала сигнализация.Люди в комментариях стали обсуждать произошедшее. Кто-то посчитал, что над Ростовом снова сбили воздушную цель. Другие предположили, что источником грохота стал пролетавший самолет.- После этого звука у меня вся семья проснулась. Очень испугались, - написала ростовчанка.Официальной информации о произошедшем нет. В специализированных ведомствах не сообщали ни о каких чрезвычайных ситуациях.