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Жителей Ростовской области напугал звук взрыва в ночь на 10 ноября

Жителей Ростовской области напугал звук взрыва в ночь на 10 ноября
В Зверево Ростовской области людей напугал звук взрыва в ночь на 10 ноября. Информацию сообщили местные жители в соцсетях.

Сильный грохот слышали около полуночи. От ударной волны в домах людей упала посуда. Звук, похожий на взрыв, слышали на Ивановской и Лихой. Жители считают, что в небе сработала система ПВО.

- Слышала, думала, что где-то у нас на дороге что-то взорвалось, - добавила горожанка.

В комментариях пользователи добавили, что после грохота в небе появился инверсионный след. Что стало причиной, не сообщается.

Пока официальных комментариев в спецслужбах по этому поводу не давали.
Фото: Rostov.ru
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