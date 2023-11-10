Жителей Ростовской области напугал звук взрыва в ночь на 10 ноября

Фото: Rostov.ru

В Зверево Ростовской области людей напугал звук взрыва в ночь на 10 ноября. Информацию сообщили местные жители в соцсетях.Сильный грохот слышали около полуночи. От ударной волны в домах людей упала посуда. Звук, похожий на взрыв, слышали на Ивановской и Лихой. Жители считают, что в небе сработала система ПВО.- Слышала, думала, что где-то у нас на дороге что-то взорвалось, - добавила горожанка.В комментариях пользователи добавили, что после грохота в небе появился инверсионный след. Что стало причиной, не сообщается.Пока официальных комментариев в спецслужбах по этому поводу не давали.