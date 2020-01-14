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В отношении сотрудника РЖД в Ростове возбудили дело за взятку

В отношении сотрудника РЖД в Ростове возбудили дело за взятку
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении сотрудника РЖД. Начальника службы организации и оплаты труда Северо-Кавказской дирекции подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в апреле 2019 года женщина получила более 433 тысяч рублей от начальника отдела продаж гостиницы «Богатырь» в Сочи. За такую сумму она организовала групповое заселение в указанный отель работников РЖД, которые участвовали в выездном совещании.

- В отношении женщины возбудили дело по статье «Получение взятки», - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Все обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Если вину подозреваемой докажут, ей грозит штраф от двух до четырёх миллионов рублей.

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