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В Ростове простились с президентом федерации айкикай региона, погибшим с семьей от отравления газом

В Ростове простились с президентом федерации айкикай региона, погибшим с семьей от отравления газом
В Ростове-на-Дону простились с президентом региональной федерации айкидо - айкикай. Александра Мамина с супругой и их пятилетним сыном 7 декабря похоронили на Северном кладбище. На церемонию прощания пришли близкие, коллеги и представители спортивного сообщества.

На фото: Супруга Александра - Карина.
Страшная трагедия случилась 5 декабря. Александр и Карина Мамины с пятилетним сыном надышались угарным газом у себя дома в переулке Вольном. Супруги сначала не почувствовали запах утечки, однако потом было уже поздно. Все трое задохнулись.

По факту гибели семьи возбудили уголовное дело по статье «Выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».
Фото: Национальный Совет Айкидо России/ Соцсети.
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