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В Ростове семья с пятилетним сыном погибла, отравившись газом

В Ростове семья с пятилетним сыном погибла, отравившись газом
В Ростове-на-Дону семья с пятилетним сыном отравилась газом. Трагедия случилась 5 декабря в районе Каменки.

Тела супругов и мальчика обнаружили в одном из частных домов в переулке Вольном. На место прибыли медики и полиция. У 61-летнего хозяина жилья, его 45-летней жены и их пятилетнего сына выявили признаки отравления угарным газом.

Правоохранители осмотрели газовое оборудование, вентиляцию и изъяли документы об оказании услуг по газоснабжению и установке газового оборудования.

- По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц», - добавили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: 1ul.ru.
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