Женщина и её маленький сын отравились угарным газом в Ростове



В Ростове-на-Дону женщина и её малолетний сын погибли, отравившись угарным газом. Трагедия произошла 11 мая. Тела в квартире на проспекте 40-летия Победы около 18 часов обнаружили родственники.



Во время проверки у 41-летней матери и 9-летнего мальчика были выявлены признаки отравления угарным газом.



- Следователем проведен осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские и строительно-техническая экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



По факту обнаружения трупов возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Все обстоятельства преступления устанавливаются.