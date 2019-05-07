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Женщина и её маленький сын отравились угарным газом в Ростове

Женщина и её маленький сын отравились угарным газом в Ростове
В Ростове-на-Дону женщина и её малолетний сын погибли, отравившись угарным газом. Трагедия произошла 11 мая. Тела в квартире на проспекте 40-летия Победы около 18 часов обнаружили родственники.

Во время проверки у 41-летней матери и 9-летнего мальчика были выявлены признаки отравления угарным газом.

- Следователем проведен осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские и строительно-техническая экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

По факту обнаружения трупов возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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