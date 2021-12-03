От отравления угарным газом в Ростове умер президент федерации айкикай региона с семьей
От отравления угарным газом скончался президент федерации айкикай Ростовской области с семьей. Александр Мамин с женой и пятилетним сыном надышались едким веществом 5 ноября у себя дома в Октябрьском районе города.
В доме в переулке Вольном произошла утечка газа. Супруги сначала не почувствовали запах, однако потом было уже поздно. Все трое задохнулись.
Портал DonDay сообщает, что у Александра Мамина был IV дан по квалификации AIKIKAI HOMBU DODJO. Он был спортсменом с 40-летним опытом, выступал на всевозможных соревнованиях и занимал призовые места.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.