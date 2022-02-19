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В Ростове проспект Стачки сковали пробки из-за аварии

В Ростове проспект Стачки сковали пробки из-за аварии

В Ростове-на-Дону проспект Стачки сковали многокилометровые пробки из-за аварии. ДТП случилось 22 февраля около 8:30.

Как сообщают очевидцы, происшествие случилось на перекрестке с улицей Спартаковской в правом ряду. Подробности пока остаются неизвестными. Однако теперь автомобилистам приходится простаивать в огромном заторе. Его общая протяженность - около четырех километров.

Отметим, что движение оказалось парализованным в обе стороны, поэтому люди не могут вовремя добраться ни в центр, ни в Западный микрорайон. Водителям лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не попасть в пробку.
Фото: Яндекс Карты
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