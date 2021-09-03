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В Ростове из-за ДТП Стачки сковали многокилометровые пробки

В Ростове из-за ДТП Стачки сковали многокилометровые пробки

В Ростове из-за ДТП проспект Стачки сковали многокилометровые пробки. Затор образовался 7 сентября около 8:00.

Подробности аварии пока остаются неизвестными. Общая протяженность пробки - порядка четырех километров. Для того чтобы проехать данное расстояние, водителям придется потратить более получаса. Поток машин движется очень медленно от улицы МОПРа до железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Затруднено движение также на центральных улицах - Береговой и Станиславского.

Водителям рекомендуется заранее выбрать пути объезда, чтобы не простаивать в пробке.

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