В Ростове из-за ДТП Стачки сковали многокилометровые пробки

В Ростове из-за ДТП проспект Стачки сковали многокилометровые пробки. Затор образовался 7 сентября около 8:00.Подробности аварии пока остаются неизвестными. Общая протяженность пробки - порядка четырех километров. Для того чтобы проехать данное расстояние, водителям придется потратить более получаса. Поток машин движется очень медленно от улицы МОПРа до железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Затруднено движение также на центральных улицах - Береговой и Станиславского.Водителям рекомендуется заранее выбрать пути объезда, чтобы не простаивать в пробке.