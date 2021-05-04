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В Ростове из-за ДТП проспект Стачки сковали пробки

В Ростове из-за ДТП проспект Стачки сковали пробки

В Ростове из-за ДТП проспект Стачки сковали многокилометровые пробки. Инцидент произошел утром 12 мая.

Автомобилист двигался в сторону центра, но попал в аварию в правом ряду. Затор начинается в районе пересечения проспекта Стачки с улицей Коминтерна, тянется через мост и заканчивается только на улице Станиславского.

Общая протяженность парализованного движения - около трех километров. Для того чтобы преодолеть это расстояние, водителям придется потратить более 20 минут, поэтому лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в пробке.

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