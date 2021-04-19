Из-за аварии выезд из Батайска сковали многокилометровые пробки

Из-за аварии, произошедшей на Восточном шоссе, выезд из Батайска сковали многокилометровые пробки. Движение оказалось парализованным около 8:00.Затор берет свое начало на улице Энгельса и продолжается по Западному шоссе. Еще одна пробка начинается на Восточном шоссе в районе 10-й улицы. Затрудненное движение образовалось и на Ленинградской.Оба потока машин сливаются на Южном подъезде к Ростову. Общая протяженность затора составляет около пяти километров. Чтобы преодолеть такое расстояние, водителям потребуется почти час, поэтому лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не попасть в пробку.