В Ростове прошёл рейд по проверке масок в общественном транспорте

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В Ростове-на-Дону 15 июля полицейские проверили, как пассажиры и водители соблюдают «масочный» режим в общественном транспорте. Рейд прошёл на проспекте Сельмаш, 9А.В процессе проверки инспекторы зашли в 95 автобусов и составили 22 протокола на пассажиров и водителей о нарушениях.Напомним, что рейды начались с 10 июля. За пять дней выявили 50 нарушителей «масочного» режима. К административной ответственности привлекли трёх водителей автобусов и 47 пассажиров. Претензии получили такие транспортные компании, как АО «АТП № 5», ООО «ИПОПАТ-ЮГ» и ООО «Янтарь-1 автоколонна-1».