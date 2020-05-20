В Ростове-на-Дону пассажиров без масок стали высаживать из транспорта

Из ростовских автобусов стали высаживать пассажиров без лицевых масок. Проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в транспорте проводят по всему городу. Об этом сообщили в администрации донской столицы.В течение 21 мая рейд был на проспекте Сельмаш. В общей сложности было составлено 17 протоколов о вынесении предупреждений нарушителям. В частности, их получили пять водителей.Согласно постановлению губернатора Ростовской области дончане должны носить маски в общественных местах. К этой категории относится в транспорт. Нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.