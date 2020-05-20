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В Ростове-на-Дону пассажиров без масок стали высаживать из транспорта

В Ростове-на-Дону пассажиров без масок стали высаживать из транспорта
Из ростовских автобусов стали высаживать пассажиров без лицевых масок. Проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в транспорте проводят по всему городу. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

В течение 21 мая рейд был на проспекте Сельмаш. В общей сложности было составлено 17 протоколов о вынесении предупреждений нарушителям. В частности, их получили пять водителей.
- Всех пассажиров без масок и документов просили покинуть салон транспортного средства, - прокомментировали в администрации. - С каждым нарушителем проведена информационная беседа о необходимости ношения масок в общественных местах.

Согласно постановлению губернатора Ростовской области дончане должны носить маски в общественных местах. К этой категории относится в транспорт. Нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

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