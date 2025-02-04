В Ростове прогнозирует заморозки до -6 градусов

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Жителей Ростова-на-Дону предупредили о сильных ночных морозах, которые могут достигать -6 градусов. Эта информация была предоставлена сотрудниками ростовского Гидромедцентра.По прогнозам синоптиков, в среду, 5 февраля, в ночное время столбик термометра опустится до -6 градусов, тогда как в дневные часы температура воздуха может колебаться от -3 до 0 градусов.Эксперты отметили, что морозы и снег ожидаются в городе до конца недели, а именно до пятницы.Кроме того, необходимо отметить, что в Ростовской области с 7 февраля введено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, также прогнозируются снегопад и гололедица на дорогах.