Синоптики заявили о сильных морозах в Ростове-на-Дону

Заморозки и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в Ростове-на-Дону. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды сделали в городском ГО и ЧС.Резкое похолодание придет в донскую столицу на выходных. Так, 13 и 14 февраля в городе ожидается снег, возможно, мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду, с усилением до 20 метров.Температура воздуха во второй половине февраля также сильно изменится. До 15 февраля в Ростове ночью ожидается -4…-9 градусов, днем - до -4…-6 градусов. С 15 по 18 февраля в Ростове ночью похолодает до -10…-14 градусов, днем столбики термометров покажут -6…-9 градусов. В третьей декаде месяца ожидается сильный мороз. Температура воздуха ночью - до -15…-18 градусов, а днем достигнет -10…-14 градусов.В связи с ухудшением погодных условий и сильным ветром водителям не рекомендуется парковать свои авто под слабозакрепленными конструкциями, пешеходам переходить дорогу нужно только в установленных местах, в темное время суток и в условиях ограниченной видимости иметь на одежде светоотражающие элементы.