В Ростове продолжают выбрасывать елки на мусор вместо сдачи на переработку

Фото: Donday

Хвойные деревья заполнили мусорные баки Ростова-на-Дону. Жители города продолжают выносить елки на мусорку. Днем 22 января валяющиеся деревья обнаружили на Донской и Тургеневской улицах, проспекте Стачки и других районах. Баки переполнены, деревья лежат на проезжей части — повторяющаяся ежегодно проблема создает аварийные ситуации и приносит экологический вред.Но есть альтернатива — организованная сдача в пункты переработки. Живые елок, пихты и сосны принимают в 12 локациях по всему городу. Услуга бесплатная при условии удаления украшений, гирлянд, мишуры и скотча.График работы: Еременко, 101-103 с 10:00 до 12:00; Зорге, 21 с 10:30 до 12:30; Стачки, 28 с 11:00 до 13:00; Дранко, 114/10 с 11:30 до 13:30; Шолохова, 292 с 10:00 до 12:00; Сельмаш, 2 с 10:30 до 12:30; Вересаева, 101/3 стр. 2 с 11:00 до 13:00; Подвойского, 70 с 11:30 до 13:30; угол Космонавтов/Комарова с 10:00 до 12:00; Пушкинская, 214 с 11:00 до 13:00. Действующие: Каширская, 8/6. Временный: Темерницкая, 71 .Сданные деревья измельчают на щепу для компоста, почвогрунта и благоустройства парков и передадут животным в зоопарк.