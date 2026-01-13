Новости
В Ростове-на-Дону с 18 января елки можно сдать в восьми пунктах приема

В Ростове сдать елки можно в восьми пунктах приема с 18 января. Об этом рассказали в городской администрации.

Новогодние праздники уже подошли к концу. Многие решают, куда девать ненужные ели. Чтобы не относить деревья на мусорку, можно передать их в пункты приема:

В Советском районе будут работать пункты: на улицае Еременко, 101-103 (мкр. Левенцовка) – с 10:00 до 12:00. Также на улице Зорге, 21 (кампус ЮФУ) с 10:30 до 12:30.

В Ленинском районе в переулке Соборный, 15/51 с 11:30 до 13:30.

В Пролетарском районе: на улице Вересаева, 101/1, стр. 2 (сквер с фонтаном) с 11:30 до 13:30. А также с 11:00 до 13:00 на улице Подвойского, 68 (ЖК «Красный Аксай»).

В Ворошиловском районе на углу проспекта Космонавтов и улицы Комарова (парк «Дружба»). Время работы с 10:00 до 13:00.

А в Кировском районе города на улице Пушкинская, 214 с 11:00 до 13:00 и на улице Левобережной 6/6 (ЖК Левобережье) с 12:00 до 14:00.
Фото: DonDay
