В Ростове с 18 января заработают 11 пунктов приема новогодних елок
В Ростове с 18 января заработают 11 пунктов приема новогодних елок. Об этом сообщили в городской администрации.

Площадки будут работать во всех районах города по адресам:

улица Еременко, 101-103 деревья будут приниматься с 10:00 до 12:00;
улица Зорге, 21 (кампус ЮФУ) - с 10:30 до 12:30;
проспект Стачки, 28 - с 11:00 до 13:30;
переулок Соборный, 15/51 - с 11:30 до 13:30;
проспект Шолохова, 292 - с 10:00 до 12:00; проспект Сельмаш, 2 - с 10:30 до 12:30;
улица Вересаева, 101/1, стр. 2 - с 11:30 до 13:30;
улица Подвойского, 68 - с 11:00 до 13:00;
улица Петренко, 1 - с 10:00 до 12:00;
угол пр. Космонавтов и ул. Комарова (парк «Дружба») - с 10:30 до 12:30;
улица Пушкинская, 214 - с 11:00 до 13:00.

Это было сделано для того, чтобы не допустить в городе свалочных очагов из зеленых деревьев.
Фото: Дондей
