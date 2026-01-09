Фото: Дондей

В Ростове с 18 января заработают 11 пунктов приема новогодних елок. Об этом сообщили в городской администрации.Площадки будут работать во всех районах города по адресам:улица Еременко, 101-103 деревья будут приниматься с 10:00 до 12:00;улица Зорге, 21 (кампус ЮФУ) - с 10:30 до 12:30;проспект Стачки, 28 - с 11:00 до 13:30;переулок Соборный, 15/51 - с 11:30 до 13:30;проспект Шолохова, 292 - с 10:00 до 12:00; проспект Сельмаш, 2 - с 10:30 до 12:30;улица Вересаева, 101/1, стр. 2 - с 11:30 до 13:30;улица Подвойского, 68 - с 11:00 до 13:00;улица Петренко, 1 - с 10:00 до 12:00;угол пр. Космонавтов и ул. Комарова (парк «Дружба») - с 10:30 до 12:30;улица Пушкинская, 214 - с 11:00 до 13:00.Это было сделано для того, чтобы не допустить в городе свалочных очагов из зеленых деревьев.