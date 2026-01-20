Жителей Ростова беспокоят выброшенные в мусорные баки елки

- Зачем устраивать этот срач на мусорнике? Кто теперь это будет за вас убирать и сколько это будет здесь лежать? Раз вам сложно выполнять требования по выбросу елок, покупайте искусственные, - пишет одна из ростовчанок.

Фото: Соцсети

Ростовчане беспокоят выброшенные в мусорные баки елки. В соцсетях стали появляться посты с жалобами на валяющиеся деревья.Пошла уже вторая рабочая неделя после новогодних праздников. Люди успели отметить не только Новый год, но и старый Новый год с Крещением. Обычно после 19 января приступают к уборке елок. Искусственные убирают в коробки, а вот живые уходят в утиль. Вот только пока одни сдают елки на переработку или зоопарк, другие выбрасывают их на свалку. Например, несколько елок заметили на улице Борко, улице Донской, улице Семашко, переулке Соборном, улице Республиканской и других. В соцсетях жители негодуют, почему горожане продолжают выбрасывать елки на свалку, если есть более экологичный и полезный способ утилизации.Как правило, из елей и сосен на улицах населенных пунктах возникают несанкционированные свалочные очаги. Более экологичный способ избавления от новогодних деревьев считаются пункты утилизации хвойных деревьев.Напомним, что в пяти районах Ростова-на-Дону есть специальные точки, куда можно сдать новогоднее дерево.В Советском районе принять пихтовые деревья могут в пунктах на улице Еременко, 101-103 (мкр. Левенцовка) – с 10:00 до 12:00 и на улице Зорге, 21 (кампус ЮФУ) – с 10:30 до 12:30.В Ленинском районе, в переулке Соборном, 15/51 – с 11:30 до 13:30.В Пролетарском районе: на улице Вересаева, 101/1, стр. 2 (сквер с фонтаном) – с 11:30 до 13:30, а также с 11:00 до 13:00 – на улице Подвойского, 68 (ЖК «Красный Аксай»).В Ворошиловском районе: на углу проспекта Космонавтов и улицы Комарова (парк «Дружба»), время работы – с 10:00 до 13:00.А в Кировском районе города: на улице Пушкинской, 214 – с 11:00 до 13:00, на улице Левобережной, 6/6 (ЖК «Левобережье») – с 12:00 до 14:00.