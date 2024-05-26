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В Ростове потушили пожар на авторынке «Фортуна»

В Ростове потушили пожар на авторынке «Фортуна»
В Ростове спустя полтора часа удалось потушить пожар на авторынке «Фортуна». Пламя полностью ликвидировали 26 мая к 18:30.

Один из павильонов на улице Малиновского, 33 загорелся около 17:00. Огонь в считанные минуты охватил весь отдел. Очевидцы тут же вызвали спасателей. К прибытию огнеборцев площадь ЧП составляла около 20 квадратных метров.

Через полчаса огонь локализовали, а еще спустя час смогли полностью его потушить. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших нет: в момент возгорания павильон не работал.
Фото: соцсети.
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