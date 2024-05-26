В Ростове на Западном полыхает авторынок «Фортуна»

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В Ростове произошел пожар на Западном. ЧП случилось 26 мая на авторынке «Фортуна», расположенном по улице Малиновского, 33.Ветер разносил черный едкий дым за несколько километров от места происшествия. К рынку направили несколько бригад спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, к их прибытию пламя охватило несколько десятков квадратных метров.Спасатели локализовали пламя и продолжают бороться с ним. Предварительно, во время пожара никто не пострадал.