В Ростове на Западном полыхает авторынок «Фортуна»
В Ростове произошел пожар на Западном. ЧП случилось 26 мая на авторынке «Фортуна», расположенном по улице Малиновского, 33.
Ветер разносил черный едкий дым за несколько километров от места происшествия. К рынку направили несколько бригад спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, к их прибытию пламя охватило несколько десятков квадратных метров.
Спасатели локализовали пламя и продолжают бороться с ним. Предварительно, во время пожара никто не пострадал.