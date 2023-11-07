Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пожар в доме на Темерницкой в Ростове потушили спустя два часа

Пожар в доме на Темерницкой в Ростове потушили спустя два часа
В Ростове полностью потушили пожар в жилом доме на улице Темерницкой. По информации регионального ГУ МЧС, возгорание ликвидировали к 17 часам 7 ноября.

Дом №83 загорелся около 14:30. В считанные минуты пламя охватило всю кровлю, затем перебросилось на одну из квартир и пристройку с автомобилем. Очевидцы вызвали спасателей. На место направили более 50 огнеборцев и порядка двух десятков автоцистерн. Пожару присвоили второй ранг опасности.

Общая площадь возгорания составляла около 380 квадратных метров. К 16:30 смогли ликвидировать открытое горение, а еще через полчаса полностью потушить пламя.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.