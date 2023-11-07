Пожар в доме на Темерницкой в Ростове потушили спустя два часа
В Ростове полностью потушили пожар в жилом доме на улице Темерницкой. По информации регионального ГУ МЧС, возгорание ликвидировали к 17 часам 7 ноября.
Дом №83 загорелся около 14:30. В считанные минуты пламя охватило всю кровлю, затем перебросилось на одну из квартир и пристройку с автомобилем. Очевидцы вызвали спасателей. На место направили более 50 огнеборцев и порядка двух десятков автоцистерн. Пожару присвоили второй ранг опасности.
Общая площадь возгорания составляла около 380 квадратных метров. К 16:30 смогли ликвидировать открытое горение, а еще через полчаса полностью потушить пламя.