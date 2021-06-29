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В Ростове построили больше половины моста Малиновского

В Ростове построили больше половины моста Малиновского
В Ростове построили более 60% моста на улице Малиновского. Об этом сити-менеджер города Алексей Логвиненко сообщил на своей странице в «Инстаграме» 1 июля.

Глава администрации отметил, что путепровод подготавливают к устройству монолитной железобетонной плиты. Также ведутся работы по обустройству подъездных путей.

На северной стороне путепровода возводят подпорные стены, а на южной уже установили поребрик.

- Полностью асфальтные работы будут завершены в октябре, - написал Логвиненко. - К 31 июля мост откроют для автомобилистов.

Как сообщал Rostov.ru, на строительство моста и подъездных путей из городского бюджета выделили 2,7 миллиарда рублей. В начале января начали работы. На время реконструкции мост перекрыли, из-за чего Ростов сковали огромные пробки.

Для общественного и спецтранспорта путепровод открыли 30 апреля.

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